Koulibaly, l’amore per Napoli è troppo forte: “No all’Inter. Non ha mai dimenticato un episodio”

Tanti i rumors su un’interesse dell’Inter per Kalidou Koulibaly, ma il giocatore ha rifiutato l’offerta anche per amore del Napoli.

Kalidou Koulibaly rimane ancora fortemente legato al Napoli. L’ex gigante della difesa azzurra, reduce da una sola stagione al Chelsea, si trasferirà in Arabia Saudita e firmerà un accordo triennale da 30 milioni a stagione con l’Al Hilal.

Diverse le voci di un interessamento dell’Inter per il senegalese che lascerà il Chelsea, ma non si trasferirà a Milano, tutto questo anche per amore della città di Napoli. La Repubblica, in un articolo dedicato al calcio, riporta le parole del difensore:

“Non ho mai considerato l’idea di giocare per l’Inter. Kalidou Koulibaly è un uomo di parola: ‘Non giocherò mai in Italia con una maglia diversa da quella del Napoli’. Durante una partita contro l’Inter a San Siro, fu vittima di cori razzisti e quell’episodio non è mai stato dimenticato”.

“L’ipotesi – continua l’articolo sul noto giornale nazionale – non ha mai preso piede e non è previsto alcun ritorno in Serie A. L’esperienza al Chelsea è durata solo una stagione e Koulibaly sta per accettare l’offerta dell’Al Hilal in Arabia Saudita. L’Inter non è mai stata considerata come un’alternativa concreta. Ha mantenuto la sua parola, che per lui è sacra”. I tifosi napoletani possono quindi stare tranquilli: non ci sarà alcun “tradimento” da parte di Kalidou Koulibaly.