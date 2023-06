Coldplay, Chris Martin parla la nostra lingua: “Grazie mille guagliù, ve vulimme bene” – VIDEO

Grande successo per i Coldplay allo stadio Diego Armando Maradona: il frontman della band fa impazzire il pubblico parlando in napoletano.

I Coldplay hanno regalato due indimenticabili serate a Napoli e tutti i napoletani esibendosi in due concerti a dir poco spettacolari allo stadio Diego Armando Maradona.

Dopo aver incantato il popolo napoletano il 21 giugno, i Coldplay hanno ripetuto l’esperienza il giorno successivo, il 22. Circa 47.000 fan hanno assistito ad un concerto che ha visto la band britannica eseguire le canzoni che hanno conquistato i cuori di milioni di persone. La scaletta del secondo concerto, tenuto a Fuorigrotta, è stata impreziosita da sorprese. Dopo “Viva la vida”, il frontman del gruppo, Chris Martin, si è seduto accanto ad una fan e ha suonato “Trouble”: “Non la suono da dieci anni, ma ci provo”, ha scherzato.

Uno spettacolo memorabile che ha letteralmente mandato il pubblico in estasi e che ha visto tanta ‘napoletanità’ da parte anche della band. Chris Martin si è esibito con la bandiera del Napoli, con l’immagine di Diego Armando Maradona, tra le mani, il tricolore ben in vista e si è dilettato con la lingua napoletana e diverse frasi, dal “Buonasera cumpagn’mij“ a “Grazie mille guagliù“ e “Ve vulimme bene”. Martin ha poi rivelato di aver atteso tanto tempo per esibirsi davanti al pubblico napoletano: “Ci siamo allenati per 25 anni”.



Il bilancio di queste due giornate della band allo stadio è più che positivo, confermando il successo di un evento che ha riportato la città di Napoli al centro del mondo musicale.