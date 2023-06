Radio Ufficiale: “Osimhen notizie di calciomercato in arrivo. Ecco cosa accade a Napoli”

Victor Osimhen è uno degli attaccanti più ricercato sul calciomercato. Il Napoli per cederlo chiede tra i 150 ed i 180 milioni di euro.

Notizie Calciomercato Napoli – Secondo quanto riferisce la radio ufficiale del Napoli, si sono intensificate in queste ore le richieste per Victor Osimhen. Il giocatore è attenzionato dai top club europei e con il passare dei giorni diventa sempre più insistente questo interesse.

“Il Napoli sta facendo di tutto per trattenere Osimhen, con il presidente De Laurentiis che ci lavora da tempo. Ma è chiaro che il nigeriano è uno degli attaccanti da prendere in questo momento. L’altro è Haaland che non andrà via dal Manchester City. Quindi i grandi club si stanno muovendo su Osimhen e la notizia dell’ultima ora è che l’interesse cresce sempre di più. Questo non significa che andrà via sicuramente da Napoli” fanno sapere da Radio Goal.