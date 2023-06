Kvaratskhelia gol più bello della Serie A: annuncio ufficiale – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia ha segnato il gol più bello del campionato di Serie A per la stagione 2022/23, arriva l’annuncio ufficiale.

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli oltre lo scudetto ha fatto anche incetta di premi personali. Victor Osimhen è stato il capocannoniere e l’attaccante più forte del campionato, così come Kim è stato votato come il miglior difensore della Serie A. Mentre Lobotka è uscito fuori dalla vittoria del premio come miglior centrocampista.

Serie A: Kvaratskhelia del Napoli ha segnato il gol più bello

“È di Khvicha Kvaratskhelia il gol più bello del campionato che ha visto il Napoli trionfare“. L’annuncio arriva direttamente dai profili social della Lega Serie A, che premia lo slalom del georgiano nel match del Maradona contro l’Atalanta. “Khvicha Kvaratskhelia vince il premio “Goal of the season” con questo gol P-A-Z-Z-E-S-C-O in Napoli-Atalanta!”, si legge su Twitter nel profilo ufficiale della Lega di massima serie.