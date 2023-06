Malfitano: “Direttore sportivo del Napoli, gira una voce sul genero di De Laurentiis”

Il Napoli sta per salutare Cristiano Giuntoli, direttore sportivo che va alla Juventus. Il presidente azzurro gestirà in prima persona il calciomercato.

Notizie Calcio Napoli – Cristiano Giuntoli è sempre più vicino alla Juventus, con il dirigente che sta facendo di tutto per anticipare il suo trasferimento a Torino già durante questa sessione di mercato. I bianconeri per ora hanno un nuovo direttore sportivo, ma aspettano che Giuntoli prenda in mano l’intera gestione del calciomercato.

Il Napoli dunque dovrà trovare un nuovo direttore sportivo, secondo Mimmo Malfitano nelle “ultime ore gira una voce sul genero del presidente De Laurentiis, potrebbe essere promosso lui come nuovo direttore sportivo del Napoli. Sarebbe praticamente una società sempre più a conduzione familiare.

Ma guai a contestare anticipatamente una mossa del presidente De Laurentiis, ha dimostrato di sapere portare a casa grandi risultati anche con mosse che nessuno prevedeva e si rischia di prendere due pali“.

Poi Malfitano aggiunge: “Giuntoli è un grande dirigente, ma alle sue spalle c’aveva un grande staff e lo hanno dimostrato. Magari non si facevano i loro nomi, ma c’erano anche loro dietro certi acquisti e i risultati si sono visti tutti“.