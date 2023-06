L’agente di Doekhi apre al Napoli: “Potrebbe accadere presto. È uno dei migliori difensori centrali d’Europa”

L’agente di Danilho Doekhi, Seraino Dalgliesh, discute la possibilità di un trasferimento al Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. In caso di partenza di Kim Min Jae verso la Premier League, il Napoli potrebbe avere già individuato un possibile sostituto: l’olandese di origini surinamesi Danilho Doekhi, attualmente all’Union Berlino. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio CRC, l’agente del giocatore, Seraino Dalgliesh, ha aperto alla possibilità di un trasferimento al Napoli.

“Dobbiamo aprire a questa possibilità“, ha affermato Dalgliesh, sottolineando che le eventuali offerte verranno valutate quando Doekhi rientrerà dalle vacanze. “Il mercato sta avanzando a colpi di sondaggi. Io so che Doekhi è nella lista del Napoli, ma non si parla ancora di offerte concrete.”

Dalgliesh ha rivelato che durante l’anno ha avuto contatti con il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, manifestando stima per Doekhi. Tuttavia, le vere e proprie trattative non sono ancora iniziate.

La competizione per Doekhi non è solo italiana. Altre squadre, sia in Bundesliga che in Inghilterra, hanno mostrato interesse per il giocatore. “Con l’apertura del mercato, valuteremo le offerte concrete,” ha dichiarato Dalgliesh.

Sulla questione della prontezza di Doekhi a fare il grande salto, l’agente non ha dubbi: “È pronto al 100% per un salto di qualità e per giocare in un club come il Napoli. Le sue statistiche parlano da sole, è uno dei migliori difensori centrali d’Europa.”

Nonostante l’offerta di rinnovo del contratto da parte dell’Union Berlino, l’agente ha spiegato che non si impegnano a firmare un nuovo contratto durante la sessione di mercato per esplorare le opzioni disponibili. Solo al termine del mercato si discuterà del rinnovo, in assenza di proposte allettanti.

Dalgliesh ha poi citato la storia gloriosa del Napoli e il fascino della città come possibili fattori di attrazione per Doekhi. “La storia del club, i grandi difensori che ha avuto come Ferrara, e la passione dei tifosi potrebbero rappresentare un’attrattiva importante,” ha concluso.

Il calciomercato è appena iniziato e sembra che ci potrebbero essere sviluppi interessanti nelle prossime settimane.