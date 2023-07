Ndombele dice addio a Napoli: “un anno indimenticabile”

Tanguy Ndombele, centrocampista francese, saluta Napoli con un messaggio toccante sui social media. L’addio arriva dopo un anno di emozioni e successi con la squadra partenopea.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Tanguy Ndombele, il talentuoso centrocampista francese, ha detto addio a Napoli con un messaggio toccante sui social media. Il suo ritorno al Tottenham è stato annunciato dopo che il Napoli ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto.

NDOMBELE SALUTA NAPOLI

“Una città, un popolo, Napoli. La fine della mia avventura che è durata solo un anno, ma un anno che rimarrà per sempre scolpito nel mio cuore. Ti auguro tutto il successo che meriti. Grazie di tutto“, ha scritto Ndombele, salutando i tifosi partenopei.

Ndombele è arrivato a Napoli il 19 agosto dello scorso anno, in prestito oneroso dal Tottenham, con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Ha fatto il suo debutto con la maglia azzurra nove giorni dopo, sostituendo Stanislav Lobotka nei minuti finali della partita contro la Fiorentina.

Il 14 settembre, Ndombele ha segnato il suo primo gol con la maglia del Napoli, contribuendo alla vittoria per 0-3 contro i Rangers nella seconda giornata di Champions League. Il 19 marzo 2023, ha segnato il suo primo gol in Serie A, contribuendo alla vittoria per 0-4 contro il Torino.

Nonostante il suo breve soggiorno a Napoli, Ndombele ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi. Il suo addio è un momento amaro, ma il suo contributo alla squadra e il suo amore per la città non saranno mai dimenticati.