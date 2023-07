Napoli: Bella-Kotchap la risposta di ADL alla Partenza di Kim

Il Napoli sta considerando Armel Bella-Kotchap come possibile sostituto di Kim. Scopri come il club sta pianificando il calciomercato per la prossima stagione.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli sta cercando di riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Kim, e Armel Bella-Kotchap del Southampton potrebbe essere la risposta. Il club azzurro sta lavorando per rinforzare la sua difesa in vista della prossima stagione.

Il Napoli stregato da Armel Bella-Kotchap

La partenza imminente di Kim al Bayern Monaco ha lasciato un vuoto nel centro della difesa del Napoli. Il club ha già preso dei rinforzi interni, come Juan Jesus e Ostigard, ma sta cercando di aggiungere un elemento di spessore e prospettiva alla squadra. Scalvini dell’Atalanta è un’opzione, ma il prezzo richiesto è alto.

Il Napoli sta quindi guardando all’estero, con Itakura del Borussia Monchengladbach, Koch del Leeds e Le Normand della Real Sociedad tra i nomi considerati. Dopo l’addio di Giuntoli, il duo Micheli-Mantovani sta guidando la ricerca di un nuovo difensore.

Armel Bella-Kotchap, un giovane difensore del Southampton, è un altro nome che il Napoli sta considerando. Il 21enne tedesco, nato a Parigi, ha un valore di mercato di circa 20 milioni di euro, un prezzo che rientra nei parametri del club.

Il Napoli ha tempo fino al 30 luglio per annunciare il nome del suo nuovo direttore sportivo. Frederic Massara, ex direttore sportivo del Milan, è uno dei candidati. Nel frattempo, il club ha fiducia nel suo scouting, che sta lavorando per identificare i migliori talenti per la squadra.

Nonostante la partenza di Kim, il Napoli è determinato a costruire una difesa solida per la prossima stagione. Con nomi come Bella-Kotchap sulla lista, il club è pronto a fare le mosse necessarie per assicurarsi un futuro di successo.