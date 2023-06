Repubblica: “Napoli su Itakura per il dopo Kim: Trattativa aperta con il Borussia”

Il Napoli su Itakura come possibile sostituto per Kim Min-Jae, che sta per trasferirsi al Bayern Monaco. Trattativa aperta con il Borussia.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli sta considerando il difensore del Borussia Mönchengladbach, Ko Itakura, come possibile sostituto per Kim Min-Jae. Questa notizia arriva in seguito all’annuncio che Kim Min-Jae sta per unirsi al Bayern Monaco​.

Kim Min-Jae è attualmente in Corea del Sud per adempiere ai suoi obblighi di leva militare. Nel frattempo, i suoi agenti hanno lavorato per lui, trovando e concludendo un accordo con il Bayern Monaco che pagherà la clausola rescissoria del difensore e lo acquisterà con un contratto fino al 2028. L’acquisizione di Kim da parte del Bayern Monaco è ormai definitiva, con i dettagli del contratto già stati finalizzati​​.

Nel frattempo, il Napoli non si è trovato impreparato alla partenza di Kim. Il club sta cercando un nuovo difensore da settimane e la pista più intrigante porta a Ko Itakura. Il centrale giapponese di 26 anni ha visto la sua quotazione impennarsi dopo le prestazioni impressionanti ai Mondiali in Qatar. Il valore di Itakura è ora stimato intorno ai 14 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dalla Repubblica, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha già iniziato le trattative con il Borussia Mönchengladbach per acquisire Itakura. C’è un ottimismo cauto che l’operazione vada in porto, in quanto De Laurentiis ha espresso apertamente la volontà di tesserare per il club azzurro un calciatore nipponico, sia per motivi commerciali che tecnici.

Con l'addio imminente di Kim e l'arrivo potenziale di Itakura, il panorama del calcio italiano potrebbe cambiare notevolmente.