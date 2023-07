Repubblica: “Napoli, arriva Faraoni, Zielinski verso la Lazio. Trovato il sostituto di Lozano”: I dettagli

Il Napoli si muove sul mercato, in arrivo Faraoni dal Verona, Zielinski in bilico. De Laurentiis ha trovato il sostituto di Lozano.

Calciomercato Napoli. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso la sua convinzione che la stella della squadra, Victor Osimhen, rimarrà con il club per almeno un’altra stagione. Durante un recente vertice di mercato, De Laurentiis ha dichiarato che solo il Paris Saint-Germain potrebbe fare un’offerta “indecente” di 180 milioni di euro per il giocatore.

Il vertice, che ha segnato la conclusione di una lunga giornata di negoziazioni, ha visto la partecipazione di figure chiave come Rudi Garcia, Andrea Chiavelli, Maurizio Micheli e Antonio Sinicropi. L’incontro si è svolto nella suite dell’hotel Britannique, situato al Corso Vittorio Emanuele.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, durante l’incontro, sono state discusse diverse strategie per la campagna di acquisti del Napoli, in vista del ritiro estivo di Dimaro. Tra le operazioni in entrata, si prevede il prestito di Zanoli al Genoa, che dovrebbe sbloccare l’arrivo del terzino destro Faraoni dal Verona.

Un’altra operazione importante riguarda la partenza di Kim al Bayern di Monaco, con il pagamento della clausola da 50 milioni di euro. Questo significa che il Napoli dovrà cercare un nuovo difensore in tempi brevi. Tra i candidati ci sono Kilman, Le Normand, Itakura e Mavropanos.

Sul fronte delle uscite, la Lazio si è fatta avanti per Zielinski, dopo l’addio di Milinkovic Savic. L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è molto interessato al giocatore polacco. Nel caso in cui Zielinski decidesse di andare via, De Laurentiis dovrebbe cercare due nuovi centrocampisti, dato che anche Ndombele ha lasciato il club.

Infine, è previsto l’arrivo di un esterno destro in attacco al posto di Lozano, con Zhegrova in pole position. Inoltre, il club sta considerando seriamente Itakura come possibile sostituto di Kim, dato l’interesse del presidente per il mercato orientale.

Nei prossimi giorni, il Bayern Monaco dovrebbe ufficializzare l’acquisto di Kim dal Napoli. Il club azzurro ha diversi nomi in lista per il suo sostituto e sarà interessante vedere su quale di questi deciderà di puntare.