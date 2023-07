SKY: De Laurentiis-Garcia, summit di mercato finito, sono emerse due cose

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il nuovo allenatore, Rudi Garcia, si sono incontrati per discutere il mercato della squadra.

Calciomercato Napoli. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il nuovo allenatore, Rudi Garcia, hanno tenuto un importante vertice di mercato. L’incontro, durato poco più di due ore, ha visto la discussione su due argomenti principali: il futuro dell’attaccante Victor Osimhen e la ricerca del sostituto del difensore Kim Min-jae.

Osimhen, che ha avuto un impatto significativo nella squadra azzurra, è al centro delle attenzioni. De Laurentiis spera di mantenere l’attaccante nigeriano per almeno un’altra stagione, nonostante l’interesse di club di alto profilo come il Paris Saint-Germain. Il presidente ha fissato la valutazione di Osimhen a 200 milioni di euro, un prezzo record che riflette l’importanza del giocatore per il Napoli.

Il secondo tema trattato è stato la ricerca del sostituto di Kim Min-jae, che si trasferirà al Bayern Monaco. Il nome di Ko Itakura, difensore del Manchester City attualmente in prestito al Groningen, è stato menzionato come possibile sostituto. De Laurentiis ha espresso un grande interesse per il mercato orientale, e Itakura potrebbe essere una scelta ideale.

L’incontro ha segnato l’inizio di un periodo cruciale per il Napoli, che cerca di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione di Serie A. Con De Laurentiis e Garcia alla guida, i tifosi azzurri possono aspettarsi decisioni importanti nei prossimi giorni.

Rimani sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sul mercato del Napoli e le decisioni cruciali che potrebbero plasmare il futuro della squadra.