Napoli, Summit di Mercato tra De Laurentiis e Garcia, presenti anche Chiavelli e Micheli

Primo summit di mercato il Napoli con De Laurentiis e Garcia, presenti anche Chiavelli e il capo degli osservatori, Micheli.

Calciomercato Napoli. Il Napoli si rpepara al nuovo campionato, il presidente Aurelio De Laurentiis, ha incontrato l’allenatore Rudi Garcia, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e il capo del reparto scouting Maurizio Micheli per il primo summit di calciomercato. Questo incontro cruciale, che vedrà De Laurentiis passare la notte al Britannique per riflettere sul mercato e sull’inizio della stagione, potrebbe segnare un punto di svolta per il club.

Il summit si svolge sullo sfondo della presentazione delle nuove maglie ufficiali del Napoli per la prossima stagione calcistica. “La maglia con il tricolore sul petto è un simbolo di ‘Rinascimento'”, ha dichiarato De Laurentiis durante la conferenza stampa. Queste parole non solo sottolineano l’importanza del summit, ma anche l’ambizione del Napoli di entrare in una nuova era di successo.

Al fianco del Presidente azzurro durante la presentazione, sulla nave da crociera Msc World Europa, c’erano Valentina De Laurentiis, Style Designer della SSC Napoli, Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere, e Alice Acciarri, General Manager di eBay Italia. Questo evento ha segnato l’inizio di una collaborazione tra il Napoli e queste figure chiave del mondo dello sport e del business.

Mentre De Laurentiis riflette sulle decisioni cruciali per il futuro del Napoli, Rudi Garcia alloggerà poco distante con i suoi tre collaboratori Stephane Jobard, Claude Fichaux e Paolo Rongoni. Questo team di esperti sarà fondamentale per guidare il Napoli nella sua nuova era.

Il summit di mercato tra De Laurentiis, Garcia, Chiavelli e Micheli potrebbe delineare le stategie del Napoli. Con nuove maglie, nuove collaborazioni e nuove calciatori, il club è pronto a fare un salto di qualità nella prossima stagione calcistica.