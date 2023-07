Maglia SSC Napoli 2023/24: lo Scudetto, il Vesuvio ed i nuovi sponsor – FOTO e VIDEO

La presentazione della nuova maglia della SSC Napoli in vista della stagione 2023/24 in diretta dalla splendida nave MSC World Europa.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – La SSC Napoli ha svelato in anteprima la sua divisa da gioco per la stagione 2023-2024. La nuova maglia azzurra, che rappresenterà il club durante le competizioni della prossima stagione, sfoggerà con orgoglio il tricolore sul petto. Per l’occasione la nuova divisa che accompagnerà gli azzurri durante la nuova stagione è stata presentata in conferenza stampa, in diretta dal splendida nave MSC World Europa, dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in compagnia della figlia Valentina ed altre figure di spicco come Leonardo Massa, manager director MSC, Vincenzo De Luca e Gaetano Manfredi, presidente di Regione e sindaco di Napoli.

“Non presentiamo la nuova maglia, ma lanciamo il nostro nuovo manifesto, lo dico in inglese perché dobbiamo internazionalizzare e “A new era from Napoli to the world”, le parole di Aurelio De Laurentiis definiscono un progetto forte e chiaro, a rappresentanza di tutta Napoli e dei napoletani.

Presentazione maglia SSC Napoli: lo Scudetto, il Vesuvio ed i nuovi sponsor

Sono state presentate le due maglie della SSC Napoli, in versione home e away. Il marchio è ancora quello di EA7 mentre sul petto c’è il tanto ambito tricolore tornato finalmente all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni. MSC è il nuovo main sponsor, mentre Ebay campeggia sulla manica al posto di Amazon. Vediamo ora la differenza tre le due divise:

La Maglia Home, la versione ‘casalinga’ che accompagnerà le sfide degli azzurri nella splendida cornice dello stadio Diego Armando Maradona, presenta uno styling con manica raglan su tessuto tecnico stretch, piping in contrasto bianco, collo a V ad incrocio con stampa tricolore come sulla linea fondo della manica.

La Maglia Away presenta una stampa in digitale e stilizzata del Vesuvio di Napoli, simbolo dell’identità della città. Nuovo styling di manica raglan su tessuto tecnico stretch con piping in contrasto blu, collo a V ad incrocio e linea fondo della manica in blu. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato.

Di seguito foto e video della presentazione della nuova maglia SSC Napoli: