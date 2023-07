Valentina De Laurentiis distrugge 5 tifoserie italiane in 30 secondi

Valentina De Laurentiis presenta la nuova maglia SSC Napoli per la stagione 2023-2024, messaggio potente ad alcune tifoserie.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La SSC Napoli ha svelato la sua nuova divisa per la stagione 2023-2024, un’anteprima che ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi. La nuova maglia azzurra, che rappresenterà il club nelle competizioni della prossima stagione, sfoggerà con orgoglio il tricolore sul petto.

La presentazione è avvenuta in conferenza stampa, in diretta dalla splendida nave MSC World Europa. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, accompagnato dalla figlia Valentina e altre figure di spicco, ha presentato le due nuove maglie del club, in versione home e away.

Il marchio sulla maglia è ancora quello di EA7, mentre sul petto risplende il tanto ambito tricolore, tornato finalmente all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni. La prima maglia è stata subito ribattezzata la più bella del campionato, ma quella che ha colpito di più è stata la seconda maglia.

“La maglia Away è un omaggio alla città di Napoli, con lo scudetto sopra la bocca del Vesuvio per simboleggiare Napoli e la Campania, quando siamo fuori dalla nostra terra. Perché noi del Vesuvio non abbiamo paura,” ha dichiarato Valentina De Laurentiis.

Con queste parole, la figlia del patron del Napoli ha distrutto almeno 4/5 tifoserie italiane che hanno fatto dell’odio verso Napoli il loro cavallo di battaglia. In soli 30 secondi, Valentina De Laurentiis ha rivoluzionato il panorama del calcio italiano, dimostrando che la passione per il proprio club può essere un potente strumento di unione e non di divisione.