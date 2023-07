De Laurentiis: "Osimhen al Psg? Se mi danno 200 milioni..."

Aurelio De Laurentiis, ha fissato un prezzo elevato per Victor Osimhen, mandando un messaggio al Paris Saint-Germain.

Calciomercato Napoli. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha fissato un prezzo elevato per il suo attaccante Victor Osimhen, mandando un messaggio diretto al Paris Saint-Germain. “L’unica società che potrebbe portarselo a casa è il Paris Saint-Germain. Quindi se Nasser Al-Khelaïfi vuole tirare fuori un duecentino noi aspettiamo e poi valutiamo“, ha dichiarato De Laurentiis a Sportmediaset.

Queste parole arrivano in un momento cruciale per il Napoli, che sta cercando di consolidare la sua squadra in vista della prossima stagione. De Laurentiis ha sottolineato l’importanza del gruppo nel successo del Napoli, citando l’assenza di Osimhen per otto partite durante le quali il club ha vinto tutte le partite e ha accumulato 24 punti.

“Maradona è stato unico, insostituibile e non replicabile. Il successo del nostro Napoli è stato nel gruppo. Quando noi abbiamo avuto fuori Osimhen per otto partite, le abbiamo vinte tutte con altri giocatori. Abbiamo fatto 24 punti. Siamo convinti di saper lavorare in un certo modo“, ha aggiunto De Laurentiis.

Il presidente del Napoli ha anche condiviso un aneddoto interessante: “Ieri è venuto a trovarmi un possibile nuovo direttore sportivo che mi ha confidato che gli era piaciuto il film Yuppies. Questa cosa mi ha sorpreso e mi ha rallegrato“.

In conclusione, il futuro di Osimhen al Napoli potrebbe dipendere dalle mosse del Paris Saint-Germain e dalla disponibilità del club francese a soddisfare le richieste economiche di De Laurentiis. Nel frattempo, il Napoli continua a lavorare per costruire una squadra competitiva, basata sul lavoro di gruppo e sulla capacità di adattarsi alle sfide.