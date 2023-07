Monfrecola: “Ho una notizia su Lozano. Hanno fatto un miracolo”

Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Lozano, discute la situazione attuale dell’attaccante messicano del Napoli.

Calciomercato Napoli. Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Hirving Lozano, ha parlato della situazione attuale del giocatore a Napoli durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio Crc. “Lozano è in difficoltà, il problema c’è ma si trova bene a Napoli”, ha affermato Monfrecola, aggiungendo che un trasferimento in Arabia sarebbe improbabile data la riluttanza della consorte del giocatore.

Monfrecola ha rivelato che Lozano sta aspettando un’offerta dalla Premier League, che non è ancora arrivata a causa della sua discontinuità sul campo. “Confido nelle qualità di De Laurentiis e quindi credo che questa situazione verrà risolta con un nuovo contratto per il ragazzo o con la sua cessione“, ha detto.

L’ex intermediario ha anche smentito le voci di un’offerta dal Messico per Lozano, sostenendo che si tratta solo di voci messe in giro dagli agenti. Ha inoltre suggerito che Lozano potrebbe essere disposto a ridurre il suo stipendio se l’offerta fosse di 3 milioni.

“Mi sono innamorato del calcio di Lozano, ma non valeva i 40,45 milioni spesi. Si poteva comprare a 10 milioni e rivenderlo a 20 milioni, ma così come dico che non valeva i soldi acquistati, allo stesso modo dico che non vale questo stipendio“, ha affermato Monfrecola, elogiando il procuratore di Lozano, Mino Raiola, per i suoi “miracoli”.

Monfrecola ha concluso con un consiglio per Lozano: “Deve continuare a Napoli, abbassarsi lo stipendio, giocare, mettersi in mostra e fare un Mondiale da protagonista“. Queste parole riflettono la complessità della situazione di Lozano a Napoli e il ruolo cruciale che De Laurentiis potrebbe svolgere nel suo futuro.