Vessicchio: “Squadra fallita con un miliardo e 300 milioni di deficit. Fuori dalla Serie A”

Il giornalista Sergio Vessicchio, in un video sui social, si è scagliato duramente contro l’Inter di Simone Inzaghi.

In un video pubblicato sui canali social, il noto giornalista sportivo di fede bianconera, Sergio Vessicchio, si è scagliato contro un club italiano della massima serie:

“Vorrei spendere due parole sull’Inter e sulla trattativa per Frattesi. I tifosi ora mettono in mezzo Locatelli che la Juventus ha pagato in più rate e pure tanto dopo che il Sassuolo aveva alzato vergognosamente il prezzo. Nel caso dell’Inter c’è una chiara plusvalenza fittizia con Mulattieri che non vale nemmeno 4 milioni e loro lo hanno dato addirittura per 8 milioni. Una vergogna”.

Vessicchio ha poi aggiunto: “Questa è la plusvalenza fittizia più grave e tutti stanno zitti. Vi ricordo che siamo di fronte ad una squadra fallita con un miliardo e 300 milioni di deficit. Vogliamo poi parlare delle loro plusvalenze fasulle per le quali hanno patteggiato? La Juventus è invece stata penalizzata. Hanno vinto uno scudetto non pagando gli stipendi per sette mesi. Solo in Italia può accadere. Stanno truffando il calcio italiano e quello europeo visto che gli hanno fatto raggiungere pure una finale di Champions League per salvarli. La loro presenza in Serie A è un disonore per il calcio italiano, andrebbero esclusi. Mi vergogno”.