Sky: Frattesi, il Napoli prova il blitz, ma il giocatore vuole l’Inter

Nonostante gli sforzi del Napoli, Davide Frattesi sceglie l’Inter. Juventus, Milan e Roma rimangono a guardare, gli azzurri puntano ora a Lazar Samardzic.

Calciomercato Napoli. Davide Frattesi non vestirà la maglia del Napoli. Nonostante le voci che lo volevano in azzurro, il calciatore del Sassuolo sceglie un altro percorso. Sky Sport riferisce che il Napoli ha fatto un tentativo per il talentuoso centrocampista, ma i suoi piani sono andati in fumo.

Frattesi, attualmente seguito da mezza Serie A, sembra destinato a indossare la maglia nerazzurra dell’Inter, dopo il recente addio di Brozovic. Il club di Aurelio De Laurentiis ha tentato un blitz per assicurarsi il giocatore, ma senza risultati positivi.

Non è solo il Napoli a rimanere deluso: anche Juventus, Milan e Roma avevano puntato il giocatore, ma hanno dovuto arrendersi alla superiorità dell’Inter. Il progetto nerazzurro sembra infatti essere il più convincente per il centrocampista.

Rudi Garcia, mister degli azzurri, dovrà quindi cambiare obiettivo per la mediana da rinforzare in vista della prossima stagione. L’attenzione si sposta così su Lazar Samardzic, il giovane talento dell’Udinese che sembra essere il preferito per la casella da riempire.

La corsa per Frattesi sembra quindi essersi conclusa, con l’Inter in pole position. Mentre le altre squadre devono ripensare alle loro strategie, i tifosi nerazzurri possono già iniziare a sognare. La stagione calcistica è appena iniziata e la Serie A si prospetta più emozionante che mai.