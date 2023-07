Calamai: “A Rudi Garcia piace un giocatore che difficilmente avrebbe fatto innamorare Spalletti”

Il giornalista Luca Calamai si è soffermato sul mercato del Napoli con particolare interesse per il ‘prediletto’ di Rudi Garcia, Maxime Lopez.

Notizie mercato Napoli – Maxime Lopez è diventato un obiettivo concreto per Rudi Garcia e il suo Napoli. Il giocatore neroverde ha deciso di lasciare il Sassuolo e lo ha confermato in un’intervista a Le Media Carré, dove ha annunciato ufficialmente l’addio al suo attuale club, fornendo un indizio di mercato per il Napoli: il giocatore ha ammesso di voler trasferirsi in un club del Sud Italia, facendo chiaramente intendente qualcosa sul club campano.

Il suddetto giocatore è un prediletto di Rudi Garcia, ma non sarebbe di certo piaciuto a Luciano Spalletti. Il motivo? Ce lo spiega il giornalista Luca Calamai che, nel suo editoriale su TMW, ha fatto il punto sul mercato del Napoli in vista della prossima stagione:

“Il Napoli di Garcia vorrebbe pescare nel Sassuolo. Piace Maxime Lopez. Un regista con tanta tecnica e poco fisico che difficilmente avrebbe fatto innamorare Spalletti. Ma ora c’è un nuovo corso azzurro e nuove idee. Il direttore Carnevali si è detto sorpreso che nessun grande club si sia fatto avanti per Berardi. Deve solo avere pazienza. Presto arriverà la Juve. Giuntoli è già entrato in azione. Berardi è perfetto per il nuovo progetto bianconero. Ha personalità, garantisce gol e costa una cifra umana. Prima però va ceduto Chiesa a cinquanta milioni”.