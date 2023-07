SKY – Giuntoli a Torino: domani darà ufficialmente avvio alla sua avventura in bianconero

Il giornalista Francesco Cosatti si è soffermato sull’imminente approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus.

Il Napoli ha dato finalmente il via libera a Cristiano Giuntoli che, dopo aver firmato la liberatoria per i compensi ancora non goduti (tre mensilità, pari a 390mila euro), ignorando anche il premio scudetto da 500mila, si è preso quella libertà che auspicava ormai da almeno due mesi.

L’addio al Napoli dopo otto anni viene visto come un qualcosa di negativo da parte dei supporters partenopei che lo considerano quasi un ‘traditore’ per esser passato dalla parte dell’acerrimo rivale mentre per i tifosi della Juventus Giuntoli si configura come un acquisto davvero prezioso. A parlarne è anche il giornalista Francesco Cosatti, intervenuto nel corso di Sky Sport 24:

“C’è grande attesa per vedere Giuntoli in carne ed ossa a Torino, nuovo direttore sportivo e riferimento della società. Domani dovrebbe essere la giornata giusta per vederlo a Torino, sta già lavorando e ha già preso contatti con quelli che saranno i futuri collaboratori, come Manna“.

Cosatti ha poi aggiunto: “Il riferimento rimane Calvo. Se già negli ultimi giorni Giuntoli si è sentito con le varie componenti della società, domani ci aspettiamo di vederlo alla Continassa per dare ufficialmente il via alla sua avventura in bianconero. I primi giorni saranno di conoscenza, dovrà capire quali sono le esigenze dal punto di vista tecnico confrontandosi con Allegri e il suo staff”.