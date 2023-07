KISS KISS – De Laurentiis ha in serbo tre belle ‘sorprese’ per Rudi Garcia. I dettagli

Secondo quanto riportato da Kiss Kiss, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha in serbo tre piacevoli sorprese per il tecnico Rudi Garcia.

Notizie Calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis e il dipartimento di scouting del Napoli sono al lavoro per allestire una squadra ancora più competitiva in vista della prossima stagione. Il patron ha chiaramente espresso il suo desiderio di confermarsi in Italia e fare meglio ancora in Champions League. Valter De Maggio, durante il consueto programma radiofonico su Radio Kiss Kiss Napoli, ha discusso degli obiettivi di mercato del club campano, dichiarando:

“Rudi Garcia avrà tre belle sorprese per quello che concerne il mercato. La prima sarà il sostituto di Kim. Girano nomi importanti, da Schuurs a Le Normand. La seconda sorpresa sarà con ogni probabilità Maxime Lopez. Il calciatore dovrebbe rinforzare il centrocampo del Napoli. Lo stesso calciatore, in una recente intervista, ha fatto chiaramente intendere di volere giocare in una importante squadra del Sud Italia. E quale potrebbe essere se non il Napoli? La terza sopresa sarà infine il rinnovo di Osimhen. Il nigeriano resterà al Napoli, a meno che non arrivi una offerta fuori mercato di qualche altro club”, ha dichiarato De Maggio.

Infine su Kvaratskhelia: “Non è vero che è fatta per il rinnovo, la verità è un’altra. Siamo in una fase embrionale, ci vorrà tempo per definire il tutto”.