Esce ‘Juventopoli’, Ziliani: “Illeciti, scorrettezze e irregolarità. Tifare è un contro, essere presi per i fondelli un altro”

Il giornalista Paolo Ziliani ha annunciato l’imminente pubblicazione del libro intitolato “Juventopoli”, sulle controversie della Juventus.

La Juventus è stata al centro di diverse inchieste, l’ultima relativa al caos plusvalenze che si è conclusa con una penalizzazione di 10 punti e l’altra relativa alla questione “manovra stipendi” risolta con un patteggiamento dei bianconeri ed una multa di 718.000 euro. Questa la sentenza della Corte federale d’appello della Figc dopo la nuova udienza del processo plusvalenze.

A far luce su quanto accaduto sono stati i giornalisti Maurizio Pistocchi e Paolo Ziliani, attraverso il loro libro, con cui svelano retroscena e dettagli che non erano stati resi noti al grande pubblico. Il titolo del libro, “Juventopoli”, richiama l’omonimo scandalo che ha scosso il calcio italiano negli anni ’90 e che coinvolse anche la squadra torinese.

‘Juventopoli’, il libro di Ziliani e Pistocchi sulle controversie della Juventus

Da diversi anni, Paolo Ziliani ha condotto una battaglia personale contro la Juventus, esprimendo le sue opinioni sui social media e oltre. In occasione del lancio del libro “Juventopoli”, frutto della sua collaborazione con Maurizio Pistocchi, il giornalista sportivo ha utilizzato Twitter per promuovere il suo lavoro, dichiarando: “Spendere una piccola somma e ricevere in cambio un utile e provvidenziale regalo: appassionarvi a qualsiasi cosa, qualsiasi hobby, qualsiasi interesse, qualsiasi passatempo che non sia la Serie A di calcio dove giustizia, lealtà di comportamento e rispetto delle regole sono stati definitivamente messi al bando con il patteggiamento Stato-Calcio (leggi: FIGC-Juventus)”.

Ziliani ha poi ampliato il suo discorso affermando: “Il patteggiamento ha reso di fatto il pallone “made in Italy” un Far West legalizzato di illeciti, scorrettezze e irregolarità a marchio FIGC (e CONI, e governo), per seguire il quale vi si chiede addirittura di spendere tempo, passione e denaro”.

“Se il viaggio nelle profondità del calcio italiano, che protegge i delinquenti che lo avvelenano da decenni e si autodistrugge uccidendo la passione degli sportivi e delle persone per bene, non cambierà la vostra opinione, sappiate che da dopodomani, martedì, “Juventopoli” sarà disponibile all’acquisto. Tifare è una cosa, essere presi in giro è un’altra. Sapere è meglio. Fidatevi”.