Patteggiamento Juve, Zeman punge: “Alla fine si è risolto tutto all’italiana”

L’attuale tecnico del Pescara, Zdenek Zeman, ai microfoni di Calciomercato.com, si è soffermato sul patteggiamento della Juventus.

Alla Juventus tutto bene: alla fine tutto si è risolto con una semplice multa di 718.000 euro in seguito al patteggiamento andato in scena tra il club bianconero e la Procura Federale. Sia Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che Umberto Gandini, vicepresidente, hanno descritto l’accordo come “il risultato più bello per il calcio italiano” e “un rilancio dell’impegno verso comportamenti corretti”. Un qualcosa che non ha trovato d’accordo i più che invece ritengono il tutto un qualcosa di vergognoso.

A dire la sua sul patteggiamento della Juventus è stato anche l’attuale tecnico del Pescara, Dzenek Zeman, acerrimo nemico dei bianconeri, che al termine della sfida con l’Entella, ne ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com.

“Alla fine le cose sono state risolte all’italiana, come spesso accade in questo paese. Si è deciso di non decidere perché forse così conviene a tutti. Ma quando un intero consiglio di amministrazione si dimette mi pare evidente che qualche cosa che non va debba esserci”.