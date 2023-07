Bayern Monaco ha 5 Giorni per Pagare la Clausola di Kim Min-Jae o Rischia di Restare a Napoli

Kim Min-Jae potrebbe restare al Napoli se il Bayern Monaco non effettua il pagamento della clausola entro il 15 luglio.

Calciomercato Napoli. Il futuro del difensore del Napoli, Kim Min-Jae, è in bilico. Il Bayern Monaco, interessato all’acquisto del calciatore, ha cinque giorni per effettuare il pagamento della clausola liberatoria. Il termine ultimo per presentare i soldi alla società di De Laurentiis è il 15 luglio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Kim Min-Jae, una figura chiave nella formazione del Napoli, ha già completato le visite mediche con il Bayern Monaco. Tuttavia, se i campioni tedeschi non effettuano il pagamento entro il termine stabilito, la sorprendente notizia potrebbe essere che il difensore sudcoreano rimarrà a Napoli.

Il Bayern Monaco si trova in una situazione complessa, dopo l’acquisto di Lucas Hernandez da parte del Paris Saint-Germain. Questo ha aperto la porta al trasferimento di Kim, ma richiede che il club tedesco completi un pagamento di quasi 60 milioni di euro entro sabato prossimo.

Il Napoli, nonostante stia aspettando che il Bayern Monaco eserciti la clausola per riscattare il cartellino del difensore, potrebbe trovarsi in una posizione favorevole se il pagamento non dovesse essere effettuato in tempo. Tale scenario porterebbe alla permanenza di Kim, un risultato inaspettato e potenzialmente benefico per il club italiano.

Il mercato del calcio è in pieno svolgimento e, con il termine ultimo che si avvicina, i prossimi giorni potrebbero rivelare se Kim Min-Jae vestirà la maglia del Bayern Monaco o rimarrà un pezzo prezioso della formazione del Napoli.