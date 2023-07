Ag. Pape Diop: “Siamo in trattativa con il Napoli. Sarebbe davvero felice di giocare lì”

Il centrocampista Pape Diop potrebbe approdare al Napoli come sostituto di Lobotka: ne ha parlato proprio il suo agente, Gerald Sagoe.

Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio CRC, Gerald Sagoe, agente di Pape Diop, ha rivelato dettagli interessanti sull’interesse del Napoli nei confronti del suo assistito.

Secondo l’agente, Diop potrebbe essere il profilo adatto per sostituire Lobotka e ricoprire quel ruolo nel centrocampo del Napoli. Sagoe ha anche specificato che il mercato sembra procedere lentamente e che ci sono diverse squadre interessate al giovane centrocampista. Sarà importante capire se il Napoli si impegnerà seriamente per acquisirlo. Nonostante ciò, Sagoe è ottimista sul fatto che Diop abbia tutte le capacità necessarie per ricoprire quel ruolo nel Napoli.

“Se è vero l’interesse del Napoli per Pape Diop? Non posso essere certo di questo interesse del Napoli, ma non mi sorprenderebbe perché il giocatore ha tanto futuro davanti. Ci sono stati tanti contatti con società inglesi importanti e non mi sorprenderebbe se tra i club interessati ci fosse anche il Napoli. Se può essere il profilo corretto per sostituire Lobotka? Penso che potrebbe esserlo. Bisogna aspettare, il mercato sembra procedere a rilento. Ci sono diversi club interessati al ragazzo, bisognerà capire se il Napoli farà sul serio per acquistarlo, ma il ragazzo ha lo spessore per ricoprire quel ruolo”.

“Siamo ancora in contatto con il Napoli, la trattativa è in corso, siamo ancora agli albori, ma siamo ancora in contatto con il Napoli. Il fatto che altri giocatori africani abbiano avuto fortuna e velocità di adattamento può essere un elemento a favore del Napoli. Ma bisogna aspettare e vedere come va a finire. Se Diop sarebbe felice di giocare con il Napoli? Assolutamente sì, sarebbe felice di poter giocare con il Napoli. Se ci sarebbe qualche altro club che lo farebbe ancora più felice? Quello che posso dire è che sarebbe molto contento di giocare a Napoli e sarebbe una grande opzione per il suo futuro”.