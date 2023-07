Rinnovo Osimhen, l’annuncio di Romano: “Nuova offerta a lungo termine del Napoli”

Il Napoli cerca di blindare il centravanti nigeriano, Victor Osimhen, con una proposta di ingaggio migliorata.

Il Napoli ha presentato una nuova proposta ai rappresentanti di Victor Osimhen e ora si trova in attesa di una risposta. Il club azzurro desidera trattenere il giocatore nigeriano e sta cercando di farlo offrendo un nuovo contratto a lungo termine. Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha rivelato la notizia attraverso i suoi account social ufficiali, confermando che il Napoli ha “presentato una nuova offerta di contratto a lungo termine a Osimhen e sta aspettando la sua decisione finale”. Ora spetta al calciatore e al suo entourage prendere una decisione.

Victor Osimhen agent Roberto Calenda: “Reports of my plan to explore all the options now and then not signing new contract at Napoli are completely fake”. 🔵🇳🇬

Napoli offered new long term deal to Osimhen, waiting for his final decision. pic.twitter.com/aTl6rMiqpU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023