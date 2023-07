Osimhen, l’agente smentisce: “Chi ha detto che non vuole rinnovare? Girano fake news”

Roberto Calenda, procuratore di Osimhen, ha commentato le notizie uscite oggi sui giornali riguardo al futuro del bomber nigeriano.

Roberto Calenda, l’agente di Victor Osimhen, non accetta le notizie pubblicate questa mattina e le smentisce. Attraverso i suoi canali social ufficiali, l’entourage del giocatore ha voluto chiarire che quanto riportato dal quotidiano Il Mattino circa la volontà dell’entourage del nigeriano di non rinnovare con il Napoli è falso. Ecco quanto dichiarato da Calenda su Twitter:

“Leggo sul Mattino che ‘Calenda non ha alcuna intenzione di rinnovare in estate e che prima vuole sondare tutte le strade del mercato’. Fake news” ha scritto Calenda.

Leggo sul Mattino che “Calenda non ha alcuna intenzione di rinnovare in estate e che prima vuole sondare tutte le strade del mercato”. Fake news. — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) July 17, 2023

Delle parole che rappresentano un’importante apertura da parte del giocatore africano e del suo rappresentante, dimostrando la completa disponibilità a discutere con il Napoli. Attualmente, il contratto di Osimhen scadrà nel 2025 e, nel caso in cui non venga ceduto, si prevede che verrà prolungato, con un adeguamento dell’ingaggio al rialzo. I diretti interessati affronteranno presto l’argomento in Trentino: lo stesso Calenda è atteso a Dimaro, sede del ritiro precampionato, per un incontro faccia a faccia con il presidente Aurelio De Laurentiis.