Alvino a KK: “La verità su Osimhen è una sola. Meluso darà un grande contributo”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, soffermandosi sul calciomercato del Napoli ed in particolare sull’attuale situazione dell’attaccante azzurro Victor Osimhen.

Secondo il giornalista, Osimhen desidera rimanere a Napoli poiché ha sviluppato un forte legame sia con la squadra che con la città. Questa scelta è il risultato di un rapporto solido e positivo che il giocatore ha instaurato con l’ambiente partenopeo.

“La verità su Osimhen è una sola: Victor vuole restare al Napoli perché ha instaurato un grande rapporto sia con la squadra che con la città. Per quello che concerne il nuovo Direttore Sportivo, dico che Meluso dà continuità al lavoro della società. A Napoli si lavora di squadra, l’ultima parola spetterà sempre a De Laurentiis”.

L’attenzione si è poi spostata sul nuovo Direttore Sportivo del Napoli, Mauro Meluso. Alvino sembra avere piena fiducia in lui, nonostante Meluso non si sia sbilanciato molto nella sua conferenza stampa. Il giornalista è convinto che il nuovo ds darà un importante contributo al mercato del Napoli.

“Mauro Meluso non si è sbilanciato più di tanto nella sua conferenza stampa, ma non lo poteva fare: è qui da poco, deve capire un bel po’ di situazioni. Dal post Pierpaolo Marino le decisioni vengono prese dopo tante riunioni. Il Direttore Sportivo darà un grande contributo per quello che concerne il mercato tenendo sempre presente, tuttavia, che le scelte verranno fatte sempre in modo collegiale”.