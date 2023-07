Napoli-Lo Celso vertice di mercato per l’argentino, De Laurentiis fa sul serio

Il Napoli apre il mercato in entrata con un primo vertice, puntando Lo Celso, il centrocampista del Tottenham.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli ha ufficialmente aperto il mercato in entrata. La prima casella è già stata riempita: Gollini, il vice di Meret, è un talentuoso portiere con esperienza internazionale. Dopo aver impressionato durante il suo prestito da gennaio a giugno, il portiere ha guadagnato la fiducia del gruppo nei mesi cruciali della cavalcata scudetto.

Obiettivo Lo Celso

Secondo quanto riporta, il corriere dello Sport, il Napoli ha rivolto l’attenzione al centrocampista del Tottenham, Lo Celso. Già al centro di una trattativa non concretizzata l’estate scorsa, il centrocampista argentino torna ad essere un obiettivo per i partenopei, in particolare dopo che il Tottenham ha deciso di cederlo. Il nodo riguarda la formula del trasferimento, con il Napoli che vorrebbe il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, un approccio simile a quelli che hanno portato Ndombele e Anguissa alla squadra nelle ultime due stagioni.

Situazione di attesa

Lo Celso, dopo una stagione e mezza al Villarreal e una delusione per il forfait al Mondiale in Qatar a causa di un infortunio, è in attesa. Così come Lucas Tousart, centrocampista francese dell’Hertha Berlino, ex allievo del tecnico del Napoli Rudi Garcia al Lione. Il Napoli ha avviato una trattativa con l’Hertha per Tousart, con i tedeschi interessati al centrocampista del Napoli Diego Demme.

Il futuro in vista

Tra le discussioni di mercato in corso, il Napoli guarda al futuro con Matteo Prati, stella emergente della Spal. Il club sta considerando un’offerta per il 19enne, con l’idea di prenderlo e poi girarlo in prestito al Bari. Un percorso simile è previsto per Elia Caprile, portiere dell’Under 21, che si unirà al Napoli prima di essere girato all’Empoli. Nel frattempo, da Spagna emergono voci sul possibile interesse del Napoli per Dani Perez, centrocampista 19enne della cantera del Betis.