Rudi Garcia presenta il nuovo Napoli: Osimhen resta, no a Lopez, in vista l’arrivo di Tousart?

Il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, parla di possibili cessioni e acquisti durante la conferenza stampa di presentazione a Dimaro. L’obiettivo è chiaro: mantenere i pilastri della squadra e rafforzare la rosa per raggiungere i risultati in Champions League.

CALCIO NAPOLI. In una conferenza stampa molto attesa, l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha fornito una panoramica sulle intenzioni della squadra per la stagione a venire. Tra le dichiarazioni più significative, Garcia ha confermato l’intenzione di mantenere il talento di Victor Osimhen, mentre ha smentito l’arrivo di Maxime Lopez. Il tecnico ha inoltre fatto intendere che Lucas Tousart potrebbe essere un obiettivo per il mercato estivo.

Garcia ha speso parole di elogio per l’ambiente che ha trovato a Napoli, sottolineando l’amore dei tifosi per la squadra e la sua intenzione di lavorare per mantenere alto il livello di competitività raggiunto. “Si vede e si avverte l’amore per il club, la maglia e i suoi giocatori. Dopo 33 anni e dopo Maradona, vincere lo scudetto è fantastico,” ha dichiarato il tecnico francese.

Rispondendo alle domande sulla sua visione per la squadra, Garcia ha messo in luce l’importanza della flessibilità tattica e della preparazione fisica: “Voglio una squadra intelligente e calciatori i quali si possano adattare ai diversi moduli… La preparazione è decisiva, è fondamentale per rendere al meglio nel corso della stagione.”

Sul tema del mercato, Garcia ha confermato l’intenzione di rinforzare la squadra: “Dobbiamo sostituire Ndombele… Non c’è fretta di trovare il sostituto di Kim, ma ci stiamo adoperando.”

Napoli, Garcia: “Bisogna ripetersi dopo lo Scudetto”

Proseguendo, Garcia ha parlato di quelli che saranno gli obiettivi del suo Napoli: “Ho riflettuto, pensando se si possa fare di meglio di vincere il campionato di Serie A. La risposta è no, ci si può solo ripetere. Non ci sono tante squadre capaci di ripetersi nei grandi campionati, specialmente in Italia. Il Napoli deve sicuramente giocare sempre la Champions. Io gioco sempre per vincere, anche quando sono a casa”.

Infine, Garcia ha delineato gli obiettivi per la stagione a venire, mettendo l’accento sull’importanza di essere competitivi in Champions League: “Il Napoli deve giocare la Champions, questo è sicuro. E poi c’è la Champions in cui mi sembra che l’anno scorso è stato raggiunto il record storico del club coi quarti di finale, quindi anche questo è difficile da eguagliare e superare.”

In una parola, l’era di Rudi Garcia al Napoli inizia con ambizione e determinazione. Con il mercato estivo ancora aperto, i tifosi attendono con impazienza di vedere come si evolverà la squadra sotto la guida del nuovo allenatore.