Serie A 2023/24, la previsione di Ziliani: “Sarà il campionato con il verme”

Il giornalista Paolo Ziliani ha condiviso su Twitter le sue previsioni per la prossima stagione di Serie A.

Nell’ambito delle anticipazioni sulla prossima stagione di Serie A, il giornalista de “Il Fatto Quotidiano” Paolo Ziliani ha condiviso un tweet che lascia intravedere grandi cambiamenti e una certezza: il campionato sarà ancora caratterizzato dal “verme”. Secondo Ziliani, nessun club di alto livello sembra essere al riparo dal vortice di drammi e tensioni che si stanno manifestando. Dai dirigenti come Maldini, Spalletti, Giuntoli e Mourinho, agli allenatori come Allegri, Gasperini e Zilliacus, sembra che il timbro funesto della FIGC sia l’unica cosa che si potrà dare per scontata. Ecco quanto sostenuto da Ziliani:

“La Serie A 2023-24 tra stravolgimenti epocali e una certezza: sarà ancora il campionato col verme.

Non c’è club d’alto bordo che non stia vivendo uno psicodramma: da Maldini a Spalletti, da Mourinho a Giuntoli, da Allegri a Gasperini a Zilliacus, lo sola cosa certa sarà il timbro ferale della FIGC”.