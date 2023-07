Napoli: Garcia e Frank Anguissa: lungo Faccia a Faccia a Dimaro

Il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, si è unito ai suoi compagni di squadra nel ritiro estivo a Dimaro, scambiando opinioni e piani con l’allenatore Rudi Garcia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il ritiro estivo del Napoli a Dimaro continua ad arricchirsi di volti nuovi e notizie. Dopo l’arrivo del portiere Pierluigi Gollini, ufficializzato nella mattinata di oggi, il centrocampista Frank Anguissa si è unito al gruppo nel primo pomeriggio.

Anguissa si unisce al ritiro del Napoli

Frank Anguissa, di ritorno da un periodo di servizio con la nazionale, si è unito ai suoi compagni del Napoli nel ritiro pre-stagionale a Dimaro. Il giocatore camerunense, che si era concesso qualche giorno in più di vacanza dopo le convocazioni in nazionale, è il primo a raggiungere il gruppo.

Il suo arrivo è un segnale positivo per l’allenatore Rudi Garcia, che solo ieri aveva sottolineato l’importanza di Anguissa per il progetto degli azzurri. “Penso che per giocare con le mie squadre servano giocatori di pallone, ma anche un po’ di fisicità per aiutare Frank Anguissa,” aveva affermato Garcia.

Colloquio a bordocampo tra Anguissa e Garcia

Al termine della seduta di allenamento, si è svolto un lungo faccia a faccia tra Anguissa e l’allenatore Garcia. I due hanno condiviso opinioni, sorrisi e pacche sulle spalle a bordocampo. Il colloquio ha avuto tutte le caratteristiche di un momento di condivisione di idee e progetti per la stagione che sta per iniziare.

Evidentemente, Garcia è consapevole che Anguissa è stato uno dei leader dello spogliatoio la scorsa stagione e desiderava sondare le sue ambizioni e il suo stato d’animo nel suo primo giorno di ritiro a Dimaro.

Questa interazione tra allenatore e giocatore offre una prospettiva intrigante sulla preparazione pre-stagionale del Napoli, e suggerisce un’atmosfera di unità e concentrazione nel ritiro estivo a Dimaro.