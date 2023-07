Rudi Garcia, pronto nuovo acquisto per il Napoli? Le parole del tecnico la dicono lunga

Rudi Garcia, in conferenza stampa, ha rilasciato una frase che potrebbe suggerire l’arrivo imminente di un nuovo giocatore al Napoli.

Rudi Garcia, che ha tenuto la sua prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, ha risposto a diverse domande poste dai giornalisti presenti nella sala eventi trentina. Il calciomercato è stato naturalmente uno dei principali argomenti di discussione con l’allenatore che ha difatti smentito la possibilità dell’arrivo di Maxime Lopez. Al contrario però ha rilasciato un chiaro indizio sul nome del prossimo centrocampista che potrebbe rinforzare la rosa del Napoli.

Un giornalista ha chiesto a Garcia: “Maxime Lopez no, Tousart sì?”. La risposta del tecnico è stata abbastanza esplicita: “Forse sì. Mi diverto a leggere le notizie…”.

Garcia ha poi aggiunto: “A volte queste notizie offrono spunti interessanti per il mercato. Non mi va di fare nomi, ma sono in contatto con Micheli quotidianamente e da qualche giorno anche con Meluso. Con lui siamo più forti perché abbiamo più menti in campo”.

Resta da vedere a chi si riferiva con queste dichiarazioni che hanno sicuramente incuriosito e non poco l’ambiente partenopeo.