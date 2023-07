Il Napoli ha deciso: Faraoni sarà il vice Di Lorenzo. Accordo con il Verona per il trasferimento

Il Napoli sta per concludere l’acquisto di Faraoni: sarà lui il possibile primo colpo di mercato azzurro che farà rifiatare Di Lorenzo.

Calciomercato Napoli. Il Napoli sta per concludere l’acquisto di Davide Faraoni, secondo quanto riportato oggi dall’edizione online del quotidiano Il Corriere di Verona. Secondo le ultime notizie, il club partenopeo sarebbe ad un passo dal raggiungere un accordo con l’Hellas Verona per l’arrivo del difensore.

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, durante la conferenza stampa tenuta a Dimaro, ha fatto riferimento a Zanoli, ma ha anche chiarito che è interessato ad osservare da vicino Faraoni durante il ritiro estivo. Sembra che la società azzurra abbia già preso una decisione, con il Corriere di Verona che sottolinea come Faraoni diventerà il vice di Giovanni Di Lorenzo nella squadra.

L’Hellas Verona avrebbe dato il via libera alla cessione del giocatore al Napoli per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal quotidiano veneto, Faraoni dovrebbe firmare un contratto triennale, mentre attualmente è ancora sotto contratto con il Verona fino al 2025.

Ecco quanto si legge sul quotidiano veneto: “Per Faraoni lo scenario è chiaro: il Napoli ci punta come alternativa a Giovanni Di Lorenzo. C’è l’assenso dell’Hellas alla cessione per circa tre milioni e Faraoni firmerebbe un triennale (sotto contratto col Verona fino al 2025)”.

Faraoni è un profilo molto apprezzato sia da Rudi Garcia che dalla dirigenza del Napoli. Il terzino si distingue sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, e potrebbe diventare il primo acquisto del Napoli in questa sessione di mercato.

Con questo possibile trasferimento, il Napoli sta cercando di rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. L’arrivo di Faraoni fornirebbe maggiori opzioni tattiche all’allenatore e garantirebbe una valida alternativa a Di Lorenzo nella posizione di terzino destro.