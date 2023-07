CORRIERE – Osimhen, rinnovo in alto mare. Il nigeriano non soddisfatto della proposta del Napoli

Victor Osimhen non gradirebbe le condizioni proposte dal club partenopeo: il rinnovo contrattuale con il Napoli rimane in sospeso.

Durante la conferenza stampa tenutasi a Dimaro, l’allenatore Rudi Garcia ha confermato la volontà di Victor Osimhen di rimanere con la squadra azzurra. Però secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo del contratto rimane bloccata. Il quotidiano romano riporta: “L’allenatore racconta e trasmette quello che ha ascoltato, eppure negli ultimi giorni qualcosa è cambiato sul fronte del contratto. O meglio non è cambiato e la tensione è cresciuta a poche ore dall’arrivo di Osi, da programma in agenda tra lunedì e martedì: la questione del rinnovo non si è sbloccata e non c’è accordo con il club”

“Non è stato ancora trovato il famoso punto di incontro con il manager Calenda tra la valutazione di 200 milioni annunciata da De Laurentiis e un ingaggio ritenuto adeguato, proporzionale ai parametri e alle possibilità offerte a Osimhen in giro per l’Europa, da Psg, Bayern, Chelsea, Real e compagnia. Il Napoli offre condizioni che Osi non crede vadano di pari passo con il valore del cartellino e non avverte quel senso di gratificazione che pensa di meritare. La storia, al momento, è in alto mare. E allora, cronaca di un rinnovo bloccato. Tormentato: Osimhen non è soddisfatto della proposta di rinnovo. Poco altro da aggiungere se non attendere gli sviluppi di una trattativa ancora complessa”.