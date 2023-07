GAZZETTA – “La telefonata di Rudi Garcia a Osimhen”. Futuro finalmente definito per il bomber nigeriano?

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedicato spazio alla presentazione di Rudi Garcia e al futuro di Osimhen.

La Gazzetta dello Sport, uno dei principali quotidiani sportivi italiani, dedica oggi la sua prima pagina anche al Napoli di Rudi Garcia aprendo con il titolo: “La telefonata di Garcia a Osimhen”. Il tecnico ex Roma: “Mi ha detto che vuole restare”. L’articolo riporta le dichiarazioni del tecnico francese Rudi Garcia riguardo al futuro dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Garcia, ex allenatore della Roma e attuale guida del Napoli, ha rivelato di aver parlato direttamente con Osimhen e di aver ricevuto la conferma che il giocatore desidera rimanere nella squadra partenopea.

La Gazzetta dello Sport, come molti altri media sportivi, dedica ampio spazio anche alle trattative di mercato in corso. In altre notizie di rilievo, si fa riferimento all’addio imminente dell’attaccante belga Romelu Lukaku all’Inter: “Mai più”. Una decisione che ha suscitato l’interesse della Juventus, che ora crede di poter avere una chance per il calciatore. Nel frattempo, il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, è impegnato nelle trattative con il Paris Saint-Germain per Dusan Vlahovic.

Spazio anche al Milan che ha concluso un importante affare sul fronte degli arrivi. Il club rossonero ha ufficializzato l’acquisizione dell’olandese Reijnders, che si unirà al centrocampo del Milan: “Milan…e tre”.

