Bayern Monaco: Tuchel parla del possibile arrivo di Kim dal Napoli

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato della possibile acquisizione di Kim Min-jae dal Napoli. Nonostante non abbia confermato esplicitamente, le sue parole suggeriscono che l’arrivo del difensore coreano è imminente.

Calciomercato Napoli. Thomas Tuchel, l’allenatore del Bayern Monaco, ha parlato della possibile acquisizione di Kim Min-jae dal Napoli durante una conferenza stampa dal ritiro estivo del club. L’allenatore tedesco ha discusso della situazione della difesa del Bayern Monaco dopo la partenza di Lucas Hernandez.

Tuchel, ex allenatore del Chelsea, ha parlato della trattativa per l’arrivo di Kim: ‘Vogliamo sostituire bene Lucas Hernández e non è un gran segreto il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto. Per ora è meglio che io questo nome non lo faccia perché a volte potrebbe non aiutare nelle trattative, ma cercheremo di annunciarlo nei prossimi giorni.‘

Nonostante Tuchel non abbia confermato esplicitamente l’arrivo di Kim, le sue parole suggeriscono che il difensore coreano potrebbe essere il sostituto di Hernandez. Il Bayern Monaco sta cercando di rafforzare la sua difesa dopo la partenza di Hernandez e Kim, che ha impressionato con le sue prestazioni al Napoli, potrebbe essere la scelta ideale.

Tuttavia, Tuchel ha sottolineato che non vuole influenzare le trattative rivelando il nome del possibile nuovo arrivato. Questo suggerisce che, nonostante le speculazioni, la trattativa per Kim potrebbe non essere ancora conclusa.

Resta da vedere se Kim si unirà al Bayern Monaco nei prossimi giorni, come suggerito da Tuchel. La sua possibile acquisizione sarebbe un importante colpo di mercato per il club bavarese.

