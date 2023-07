Rudi Garcia parla chiaro: ‘Kim se ne va, ma Osimhen resta”

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato del mercato nella sua prima conferenza stampa da Dimaro. Ha confermato la partenza di Kim, ma ha assicurato che Osimhen resterà in azzurro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Rudi Garcia, l’allenatore del Napoli, ha parlato apertamente del mercato nella sua prima conferenza stampa da Dimaro. Ha confermato che Kim lascerà il club, ma ha assicurato che Victor Osimhen resterà.

Garcia ha scherzato con i giornalisti sulla speculazione del mercato: ‘Mi diverto a leggere alcune notizie. A volte siete voi a darci idee di mercato che prima non avevamo.’ Ha poi parlato dei piani del club per la prossima stagione: ‘Il presidente ha ambizioni. E se abbiamo ambizioni dobbiamo tenere molti calciatori: Kim non sarà più con noi, ma vorrei tenere tutti gli altri.’

Garcia ha anche parlato di Osimhen, assicurando che l’attaccante nigeriano resterà al Napoli: ‘Ho già sentito Osimhen. Non so cosa dice sui social, non ci vado spesso. Ma se ha dichiarato amore per il Napoli posso assicurarvi che resterà. È felice con noi, vuole fare grandi cose.’

L’allenatore del Napoli ha anche parlato di Piotr Zielinski e Hirving Lozano, entrambi sotto contratto fino al 2024: ‘Si dovrà venderli o rinnovarli. Fosse per me li terrei tutti. Ma lasciatemi anche il tempo per parlare con loro: bisogna capire quale sarà la loro volontà.’

Garcia ha anche parlato dei giovani del club, tra cui Zanoli, che è tornato da un prestito: ‘Valuteremo Zanoli… Lo vedrò in campo e capirò se è idoneo a restare con noi, dovrà mostrarmi il suo livello.’

Infine, Garcia ha escluso l’arrivo di Maxime Lopez, un giocatore che ha fatto esordire quando era allenatore del Marsiglia: ‘L’ho fatto esordire io, nessuno lo conosceva, ma si è allenato con me mostrando…’

Queste dichiarazioni di Garcia offrono una visione chiara dei piani del Napoli per il mercato estivo. Resta da vedere come si svilupperanno le cose nelle prossime settimane.

