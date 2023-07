BILD: Bayern Monaco-Kim, il Napoli ostacola il trasferimento

Il trasferimento di Kim al Bayern Monaco è bloccato a causa di problemi legali con il Napoli. Nonostante la clausola sia stata pagata, problemi con la documentazione e il contratto stanno ritardando l’ufficialità del trasferimento.

Calciomercato Napoli. Un colpo di scena nel trasferimento di Kim al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il trasferimento del giocatore al club bavarese è bloccato a causa di problemi legali con il Napoli. Nonostante la clausola sia stata pagata, ci sono problemi con la documentazione e il contratto che stanno ritardando l’ufficialità del trasferimento.

Bild riferisce che il Bayern Monaco ha pagato la clausola di Kim diversi giorni fa. Tuttavia, l’annuncio ufficiale e la presentazione del giocatore sudcoreano sono ancora in sospeso a causa di difficoltà nei colloqui con il Napoli, i campioni d’Italia. In particolare, ci sarebbero problemi con il contratto e l’iter del trasferimento.

L’ufficio legale del Bayern Monaco sta lavorando sul caso da giorni, ma la situazione si sta rivelando più complicata del previsto. Con la scadenza che incombe, la situazione diventa ancora più tesa.

Nonostante questi ostacoli, in Germania non hanno dubbi che il trasferimento alla fine avverrà. Kim, che dovrebbe firmare con il Bayern Monaco fino al 2028 e ha già completato le visite mediche, dovrebbe presentarsi al più presto per partecipare alla trasferta asiatica in Giappone e Singapore, prevista dal 24 luglio al 3 agosto.

Questo sviluppo aggiunge un ulteriore livello di complessità al mercato estivo del calcio. Resta da vedere come si svilupperà la situazione e se il Bayern Monaco riuscirà a superare gli ostacoli legali per completare il trasferimento di Kim.”

