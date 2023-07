Franco Ordine mette in discussione il calendario della Serie A: Napoli nel mirino

Franco Ordine, giornalista sportivo di Milannews, solleva dubbi sul calendario della prossima Serie A, puntando il dito contro il Napoli. Secondo Ordine, ci sono ‘fatti incontestabili’ che meritano attenzione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Franco Ordine, noto giornalista sportivo di Milannews, ha recentemente sollevato questioni riguardanti il calendario della prossima Serie A, con particolare attenzione al Napoli. In un editoriale, Ordine ha evidenziato quello che definisce ‘fatti incontestabili’ che, a suo avviso, meritano un’analisi più approfondita.

Ordine ha citato una risposta che Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha dato alla sua domanda sui presunti ‘dispettucci’ del computer in materia di calendario. Ha elencato una serie di fatti, tra cui il Napoli che gioca 5 volte su 6 il turno dopo la Champions sempre in casa, il Napoli che durante la Coppa d’Africa non incrocia mai Inter, Milan e Juve, e i 4 giorni in meno di riposo su 15 giorni durante i primi 3 turni di campionato rispetto all’Inter. Pioli ha definito l’argomento ‘scivoloso’.

Il giornalista rossonero ha poi proseguito, sottolineando che in passato alcune ‘anomalie’ del calendario erano state segnalate da osservatori neutrali, ma erano state respinte dall’area tecnica con la spiegazione che non bisognava cavalcare certi argomenti.

Ordine ha concluso il suo pezzo affermando che il ‘tabù è stato finalmente infranto’. Secondo lui, Pioli ha raccolto la segnalazione e l’ha trasformata in una motivazione per partire con determinazione in vista della prossima stagione.

Questo editoriale di Ordine solleva questioni interessanti sul calendario della Serie A e sulle possibili implicazioni per i club coinvolti. Resta da vedere se queste osservazioni avranno un impatto sul dibattito più ampio sul calendario del calcio italiano.

