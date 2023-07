Napoli: Speranze Svanite per Itakura – La Decisione del Difensore Giapponese

Ninete Napoli per Kō Itakura, il centrale difensivo giapponese classe ’97, ha deciso di restare al Borussia Mönchengladbach.

Calciomercato Napoli. Il Napoli ha subito un colpo nel suo tentativo di rafforzare la difesa. Kō Itakura, il difensore centrale giapponese classe ’97, ha deciso di restare al Borussia Monchengladbach, rifiutando un’offerta di 12 milioni di euro l’anno dall’Al-Hilal e, appunto, dal Napoli.

Tra i possibili eredi di Kim e i calciatori giapponesi, il Napoli aveva seguito con particolare attenzione Itakura. Tuttavia, secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, le speranze del club partenopeo di assicurarsi i servizi del difensore sono svanite.

La decisione di Itakura di restare al Borussia Monchengladbach rappresenta un contrattempo per il Napoli, che ora dovrà cercare altrove per rafforzare la sua difesa. Nonostante l’offerta generosa, Itakura ha scelto di rimanere con il club tedesco, dimostrando la sua lealtà e il suo impegno verso la squadra.

Il Napoli, tuttavia, non si ferma e continua a cercare nuovi talenti per rafforzare la squadra. Nonostante la delusione per la decisione di Itakura, il club è determinato a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.