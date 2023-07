SKY: “Gollini torna a Napoli. Itakura si allontana. Spunta un retroscena di mercato”

Pierluigi Gollini ritorna al Napoli con un nuovo prestito, mentre si complica la trattativa per Ko Itakura.

Calciomercato Napoli. Il calciomercato estivo continua a regalare sorprese. Pierluigi Gollini, ex portiere della Fiorentina, ritorna al Napoli, come riportato da Sky Sport. Il portiere, che ha trascorso un ottimo semestre a Napoli laureandosi campione d’Italia, torna con un nuovo prestito oneroso di 400 mila euro, con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Gollini sarà il numero 2 azzurro alle spalle di Alex Meret, consolidando così la rosa del Napoli per la prossima stagione.

Nel frattempo, il difensore giapponese Ko Itakura, uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare la difesa, sembra destinato a rimanere in Germania. Il Borussia Monchengladbach, infatti, ha annunciato che il proprio mercato in uscita è chiuso.

Roland Virkus, direttore sportivo del club tedesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a la Bild in merito al futuro di Itakura. “Capisco che in questo momento i tifosi sono preoccupati ma abbiamo appena iniziato a ricostruire la squadra. Non vogliamo cedere più nessuno, siamo già in contatto per rinnovare il contratto di chi è in scadenza. Ma di sicuro non ci saranno più uscite“.

Queste notizie rappresentano importanti sviluppi nel mercato calcistico estivo. Con Gollini che ritorna al Napoli e Itakura che potrebbe rimanere in Germania, i tifosi possono aspettarsi ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.