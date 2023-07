Lotito tira in ballo ADL: “Dice che il campionato non vale un c***o. Ma si può?”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in un’intervista al Corriere dello Sport ha tirato in ballo anche Aurelio De Laurentiis.

In un’intervista al Corriere dello Sport, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha espresso il suo punto di vista su diversi argomenti legati al campionato di Serie A, ai diritti televisivi e alla mancanza di capacità dei club italiani nel valorizzare il prodotto calcistico. Nel corso dell’intervista, Lotito ha fatto riferimento anche al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con il quale condivide il ruolo nella commissione per i diritti televisivi.

Lotito si è interrogato sul valore del campionato e ha criticato l’atteggiamento negativo di alcuni dirigenti, tra cui De Laurentiis, che definiscono il calcio italiano come “tutta una m***a” e affermano che non vale niente. Il presidente della Lazio ha sottolineato che il calcio italiano ha grandi potenzialità e che bisognerebbe concentrarsi sulla costruzione di infrastrutture prima di occuparsi dei diritti televisivi. Inoltre, Lotito ha evidenziato il suo impegno per il bene comune, a differenza di coloro che si concentrano solo sugli interessi personali.

“Quanto vale il campionato? Sono circondato da masochisti, non sappiamo vendere il prodotto. Aurelio (De Laurentiis, ndr) dice che è tutta una m***a, che non vale ‘n c***o. Ma si può? E gli altri lo seguono. Abbiamo enormi potenzialità invece. Dovremmo occuparci delle infrastrutture prima che dei diritti tv. Io tra l’altro la media company ce l’ho già. Il nostro è il calcio del mors tua vita mea, tutti curano solo gli interessi individuali, io ho sempre lavorato per il sistema. Pensa al decreto salvacalcio, non salvaLotito. Se non mi fossi battuto per farlo passare non solo il calcio, ma tutto lo sport italiano sarebbe fallito”, le parole di Lotito.