Anche Gollini ‘scalda’ il ritiro: il portiere sbarcato a Dimaro e già in palestra sul campo di Carciato

Pierluigi Gollini è finalmente arrivato a Dimaro tra l’entusiasmo dei tifosi: a breve l’annuncio ufficiale.

Durante la prima seduta mattutina domenicale di allenamento del Napoli presso il campo della Ski.it Arena di Carciato, il nuovo allenatore Rudi Garcia ha ricevuto una piacevole sorpresa: la presenza di Pierluigi Gollini, ormai prossimo a diventare il primo colpo di mercato della squadra campana in vista della prossima stagione. Gollini aveva già militato nel Napoli lo scorso anno, ma in prestito, e la società azzurra ha deciso di puntare su di lui anche per il futuro.

Dopo aver svolto le visite mediche di routine a Carciato, Gollini si unirà al gruppo di giocatori e verrà ufficialmente presentato. La calorosa accoglienza riservata dai tifosi del Napoli al portiere, ex Fiorentina e Atalanta, è stata particolarmente significativa. I sostenitori azzurri hanno applaudito il calciatore, che ha risposto salutando tutti i presenti. Gollini è riuscito immediatamente a instaurare un ottimo rapporto sia con la gente di Napoli che con i suoi compagni di squadra, dimostrando un forte desiderio di tornare a vestire la maglia azzurra.

In questi minuti Gollini è in palestra sul campo di Carciato per i test fisici prima dell’annuncio. Come abbiamo riportato nelle scorse settimane, il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha recentemente concluso l’operazione con l’Atalanta: si tratta di un prestito con diritto di riscatto. Questa è la soluzione migliore possibile, considerando che permetterà al Napoli di continuare a lavorare con l’estremo difensore bolognese, rinviando l’eventuale investimento per l’acquisto.