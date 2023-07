Gollini-Napoli, operazione in chiusura: Napoli ed Atalanta definiranno gli ultimi dettagli in giornata

Un’operazione che si sta concludendo: Napoli ed Atalanta definiranno oggi gli ultimi dettagli per il ritorno del portiere in Campania.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Pierluigi Gollini ha convinto la SSC Napoli grazie alla sua ottima stagione sotto la guida di Luciano Spalletti, che lo ha elogiato più volte. Questo ha spinto il presidente Aurelio De Laurentiis a confermare l’ex portiere del Tottenham come vice di Alex Meret. Il mister Rudi Garcia avrà quindi a disposizione due portieri di valore ed esperienza, pronti a alternarsi tra Serie A, Coppa Italia e Champions League nella stagione 2023/2024.

Secondo quanto riportato dal portale ufficiale di Alfredo Pedullà, il club azzurro definirà oggi gli ultimi dettagli dell’operazione con l’Atalanta, che detiene il cartellino del portiere: “Pierluigi Gollini rimarrà al Napoli, una svolta annunciata che sta per concretizzarsi. Oggi, infatti, l’Atalanta darà il via libera e i documenti verranno firmati per il portiere che continuerà a essere il vice di Meret. Si tratta di un prestito oneroso da 300-400 mila euro con un diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni”, ha rivelato il giornalista di Sportitalia.