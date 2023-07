SKY: Napoli, summit di calciomercato con Meluso, pronto il Colpo Estivo

Un summit di calciomercato a Dimaro, con la partecipazione di Garcia, il nuovo direttore Meluso e Micheli.

Calciomercato Napoli. Domani a Dimaro si svolgerà un incontro cruciale per il futuro del Napoli. Il nuovo direttore Mauro Meluso, Rudi Garcia e Micheli, che arriverà nelle prossime ore, discuteranno la strategia del club per la prossima stagione.

Durante la trasmissione “Calciomercato l’originale” su SKY, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fornito un aggiornamento sul Napoli, che oggi ha iniziato il suo ritiro a Dimaro. “Meluso è arrivato in ritiro, Micheli arriverà domani. Ci sarà un ulteriore incontro con Garcia per discutere il difensore da prendere al posto di Kim. Questa è la priorità del mercato“, ha detto Di Marzio.

Il Napoli sta attualmente in contatto con vari calciatori e agenti, e il prossimo passo sarà scremare per identificare l’obiettivo reale. “Un altro obiettivo del mercato è il centrocampista da prendere al posto di Ndombele, forse due se si considera che Zielinski potrebbe andare alla Lazio o in Arabia Saudita”, ha aggiunto Di Marzio.

Per ora, il Napoli ha concluso due operazioni riguardanti i portieri: Gollini torna a disposizione in prestito, e Caprile, preso dal Bari, andrà in prestito all’Empoli. Queste mosse assicurano la stabilità del reparto per il presente e per il futuro.

Infine, un’altra priorità per il Napoli è il rinnovo di Osimhen. Se riuscissero a siglare questo accordo, potrebbe essere considerato il colpo di mercato dell’estate per il club partenopeo.