Zielinski-Al-Ahli, Pedullà: 25 milioni al Napoli. Proposta irrinunciabile

Calciomercato Napoli.Un trasferimento di alto profilo potrebbe essere all’orizzonte in casa Napoli. Secondo Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, potrebbe essere vicino a un trasferimento all’Al-Ahli.

L’Al-Ahli avrebbe proposto un contratto di tre anni per un totale di oltre 35 milioni a Zielinski, e sarebbe disposto a pagare al Napoli almeno 25 milioni per il centrocampista. Zielinski, il cui contratto è in scadenza tra meno di un anno, è oggetto di un’offerta “sulla carta irrinunciabile”, come riportato da Pedullà.

La stampa araba ritiene l’affare già concluso, ma secondo Pedullà, “non siamo ancora a quei livelli, però in uno stato avanzato“. L’unico ostacolo potrebbe essere Zielinski stesso, che dovrebbe resistere alla tentazione sempre più forte di un contratto lucrativo.

Il potenziale trasferimento di Zielinski avrebbe anche effetti sulla Lazio, che aveva puntato sul centrocampista polacco come sostituto di Milinkovic-Savic. Con l’improvviso interesse dell’Al-Ahli per Zielinski, la Lazio potrebbe dover cambiare direzione.

In serata è arrivata anche l’indiscrezione di ‘BBC Arabic’, secondo al quale Zielinski avrebbe accettato l’offerta dell’Al-Ahli. L’accordo prevede un pagamento di 27 milioni di euro al Napoli, mentre Zielinski firmerà un contratto di tre anni con un salario annuale di 13,5 milioni di euro.

Il calciomercato continua ad essere imprevedibile, e solo il tempo dirà dove finirà Zielinski. Continuate a seguire per ulteriori aggiornamenti su questa e altre storie di calciomercato.