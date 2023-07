BBC Arabic- Napoli, addio Zielinski: accordo raggiunto con l’Al-Ahli: Ecco quanto incasserà De Laurentiis

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha accettato un’offerta dall’Al-Ahli, segnando un altro grande trasferimento dalla Serie A all’Arabia Saudita.

Calciomercato Napoli. Napoli dice addio a Piotr Zielinski. Nonostante l’interesse della Lazio, che vedeva in lui il sostituto ideale per Milinkovic-Savic, il centrocampista polacco ha deciso di lasciare la Serie A per unirsi all’Al-Ahli in Arabia Saudita.

Secondo le informazioni rilasciate da ‘BBC Arabic‘, Zielinski ha accettato l’offerta dell’Al-Ahli, un club che non va confuso con l’Al-Hilal, che ha recentemente acquisito Milinkovic-Savic dalla Lazio. L’accordo prevede un pagamento di 27 milioni di euro al Napoli, mentre Zielinski firmerà un contratto di tre anni con un salario annuale di 13,5 milioni di euro.

La decisione è stata presa negli ultimi minuti, con un accordo totale tra tutte le parti coinvolte. Ora si attende che Zielinski viaggi per sottoporsi alle visite mediche di routine e firmare il contratto.

Questo trasferimento segna un altro grande cambiamento nel panorama del calcio italiano, con un altro giocatore di alto profilo che lascia la Serie A per l’Arabia Saudita. Ora, il presidente del Napoli, De Laurentiis, è alla ricerca di un degno sostituto per Zielinski nel centrocampo della squadra.”

