De Laurentiis, ecco come è nato il Patto per il Napoli

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, lancia l’idea di un Patto per il Napoli, unendo la squadra e i tifosi in un unico obiettivo: il successo continuo. Scopri come questo patto potrebbe trasformare il futuro del club.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Un anno fa, il presidente del Napoli, De Laurentiis, camminava con discrezione per le strade di Napoli, in un clima teso a causa di cessioni che si sono poi rivelate fondamentali per la vittoria del terzo scudetto del club. Oggi, De Laurentiis lancia un appello all’unità, proponendo l’idea di un Patto per il Napoli.

Questo patto, annunciato durante la presentazione delle nuove maglie della squadra, mira a rafforzare il legame tra la squadra e i suoi milioni di tifosi sparsi in tutto il continente. “Il nostro club si pone come un ponte tra la squadra e i tifosi“, ha dichiarato De Laurentiis. “Siamo felici di essere il motore del progresso della città. La passione azzurra ci arde nel cuore.”

Il Patto per il Napoli non riguarda solo i gruppi ultrà, ma l’intera tifoseria e la città di Napoli. De Laurentiis ha espresso gratitudine per il sostegno della città, che ha contribuito a costruire un club solido e competitivo a livello nazionale ed europeo.

Il primo passo di questo patto è la campagna abbonamenti, un gesto concreto per rafforzare il legame tra il club e i suoi tifosi. Con prezzi moderati e agevolazioni per coloro che hanno sostenuto la squadra nei momenti difficili, il Napoli dimostra il suo impegno a mantenere un rapporto forte con i suoi tifosi.

Con il Patto per il Napoli, De Laurentiis sottolinea l’importanza della sintonia tra squadra, tifosi e città per ottenere risultati importanti. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: crescere, vincere e mantenere alta l’immagine di Napoli e del Napoli