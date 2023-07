Il francobollo dello Scudetto del Napoli: un pezzo di storia da collezionare – FOTO

Nasce il nuovo francobollo ideato da Poste Italiane e dedicato al Napoli per la vittoria dello Scudetto. Ecco come acquistarlo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Poste Italiane ha annunciato l’emissione di un nuovo francobollo ordinario all’interno della serie tematica “Lo Sport”, dedicato alla squadra di calcio del Napoli, vincitrice dello Scudetto nel Campionato di Serie A. Questo francobollo, del valore di 1,20€ corrispondente alla tariffa B, è stato autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La tiratura prevede la produzione di un milionecinquecentomila esemplari in minifogli da dodici. L’opera è stata stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. utilizzando la tecnica della rotocalcografia su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva e non fluorescente. Il design del francobollo è stato curato da Gaetano Ielluzzo.

Il francobollo rappresenta un caratteristico vicolo di Napoli decorato con striscioni e bandiere della squadra partenopea. Nell’immagine, i tifosi indossano le maglie del club e festeggiano la vittoria dello Scudetto. In alto, a sinistra e a destra, sono presenti il logo del Napoli e lo scudetto tricolore. Completano il design del francobollo la scritta “SSC Napoli Campione d’Italia 2022-2023”, l’indicazione “Italia” e il valore tariffario “B”. L’annullo del primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Napoli.

I prodotti filatelici correlati, come cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico e negli “Spazio Filatelia” presenti a Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Inoltre, è stata realizzata una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente il minifoglio con i dodici francobolli, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, una tessera filatelica e il bollettino illustrativo, il tutto al prezzo di 30€.

Per acquistare il francobollo e i prodotti filatelici correlati, è possibile recarsi presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” sopra elencati o visitare il sito filatelia.poste.it. Non perdere l’opportunità di avere un pezzo di storia della squadra del Napoli e dello Scudetto nella tua collezione!